Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands ! Rue de l’Estérel Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Estérel · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands !
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette saison, une sélection de 21 spectacles est à découvrir en famille rendez-vous le samedi 19 septembre à L’Espal dès 15h, pour un après-midi joyeux, avec des visites insolites en lien avec les Journées du patrimoine.
Cette saison, une sélection de 21 spectacles est à découvrir en famille rendez-vous le samedi 19 septembre à L’Espal dès 15h, pour un après-midi joyeux, avec des visites insolites en lien avec les Journées du patrimoine. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
This season, a selection of 21 shows is waiting to be discovered by the whole family: join us on Saturday, September 19, at L’Espal starting at 3 p.m. for a fun-filled afternoon featuring unique tours in conjunction with Heritage Days.
L’événement Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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