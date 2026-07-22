Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands ! Rue de l’Estérel Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands !

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette saison, une sélection de 21 spectacles est à découvrir en famille rendez-vous le samedi 19 septembre à L’Espal dès 15h, pour un après-midi joyeux, avec des visites insolites en lien avec les Journées du patrimoine.

Cette saison, une sélection de 21 spectacles est à découvrir en famille rendez-vous le samedi 19 septembre à L’Espal dès 15h, pour un après-midi joyeux, avec des visites insolites en lien avec les Journées du patrimoine. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

This season, a selection of 21 shows is waiting to be discovered by the whole family: join us on Saturday, September 19, at L’Espal starting at 3 p.m. for a fun-filled afternoon featuring unique tours in conjunction with Heritage Days.

L’événement Découvrez la sélection de spectacles Petits et Grands ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72