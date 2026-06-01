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Découvrez l’agriculture bio en famille !, Atelier Bombylius, Périgny

Découvrez l’agriculture bio en famille !, Atelier Bombylius, Périgny

Découvrez l’agriculture bio en famille !, Atelier Bombylius, Périgny samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Atelier Bombylius

Adresse : 7 domaine de Saint Leu 94520 Périgny-sur-Yerres

Ville : 94520 Périgny

Département : Val-de-Marne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Découvrez l’agriculture bio en famille ! Samedi 18 juillet, 13h30 Atelier Bombylius Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T13:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T13:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts
Découvrez l’agricluture biologique à travers la ferme de l’Atelier Bombylius, installée en maraichage biologique, peuplée de légumes, fruits et plantes aromatiques divers. Un après-midi ludique à passer en famille !
Au programme : un grand jeu pour découvrir les lieux, un atelier pratique pour faire ses plantation et pour terminer, un goûter champêtre pour déguster les bons produits de la ferme !

Atelier Bombylius 7 domaine de Saint Leu 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature jeu atelier

Atelier Bombylius

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