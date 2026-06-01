Découvrez l’agriculture bio en famille !, Atelier Bombylius, Périgny
Découvrez l’agriculture bio en famille !, Atelier Bombylius, Périgny samedi 18 juillet 2026.
Découvrez l’agriculture bio en famille ! Samedi 18 juillet, 13h30 Atelier Bombylius Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T13:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T13:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts
Découvrez l’agricluture biologique à travers la ferme de l’Atelier Bombylius, installée en maraichage biologique, peuplée de légumes, fruits et plantes aromatiques divers. Un après-midi ludique à passer en famille !
Au programme : un grand jeu pour découvrir les lieux, un atelier pratique pour faire ses plantation et pour terminer, un goûter champêtre pour déguster les bons produits de la ferme !
Atelier Bombylius 7 domaine de Saint Leu 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature jeu atelier
Atelier Bombylius
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