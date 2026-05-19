Marche de l’APE Périgny
Marche de l’APE Périgny dimanche 21 juin 2026.
Périgny
Marche de l’APE
Mairie Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par l’APE Périgny.
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Mairie Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 04 81 86
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English : APE walk
By APE Périgny.
L’événement Marche de l’APE Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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