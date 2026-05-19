Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche de l’APE Périgny

Marche de l’APE Périgny dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 03120 Périgny

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Périgny

Marche de l’APE

Mairie Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Organisé par l’APE Périgny.
  .

Mairie Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 04 81 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : APE walk

By APE Périgny.

L’événement Marche de l’APE Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Périgny (Allier)