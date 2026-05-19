Périgny

Marche de l’APE

Mairie Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par l’APE Périgny.

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Mairie Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 04 81 86

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English : APE walk

By APE Périgny.

L’événement Marche de l’APE Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse