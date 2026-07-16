Découvrez l’aventure du sel à Salins-les-Bains, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Découvrez l’aventure du sel à Salins-les-Bains 19 et 20 septembre La Grande Saline de Salins-les-Bains Jura

Tarif unique réduit : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans | Accès à la galerie souterraine par un escalier | Température du souterrain 12°C : prévoir des chaussures adaptées et un gilet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En compagnie d’un guide, découvrez l’extraordinaire épopée du sel à Salins-les-Bains.

C’est sous terre que se cache le trésor qui a fait de la ville de Salins la capitale économique de la Franche-Comté médiévale : le sel. Les deux puits d’extraction d’eau salée, protégés par une galerie en pierre de 165 mètres de longueur et de 8 mètres de hauteur, abritent un mécanisme de pompage encore en fonctionnement. La roue, le grand balancier en bois et la pompe constituent un ensemble unique de 32 mètres de longueur dont le mouvement apaisant émerveille et stupéfie.

La découverte de la salle d’évaporation, avec ses chariots remplis de sel, les outils de récolte et la dernière poêle à sel de France, plongent avec émotion les visiteurs dans l’univers ouvrier. Tout y est préservé pour mieux comprendre les techniques de production de sel.

Plus qu’une simple visite, vivez, ressentez et partagez une aventure industrielle mais avant tout humaine.

Les visites guidées (durée : 1h) sont programmées samedi 19 et dimanche 20 septembre toutes les demi-heures.

À l’issue de la visite, vous aurez accès aux anciens greniers à sel aménagés en musée et à l’exposition temporaire « Salins, l’incendie de 1825 ».

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des Salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 10 92 https://www.grande-saline.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins/ Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Pendant 1 200 ans, du VIIIe siècle jusqu’en 1962, hommes et femmes y ont produit le sel, indispensable à la conservation des aliments et véritable richesse qui a fait de Salins-les-Bains la capitale économique de la Franche-Comté médiévale. Avec son impressionnante galerie souterraine bâtie au XIIIe siècle pour protéger les puits d’eau salée et s’étendant sur 165 m sous la ville, sa roue hydraulique et son balancier en bois monumental du XIXe siècle toujours en fonctionnement, le bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France, la Grande Saline est un des joyaux de la Franche-Comté. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à

l’Unesco depuis 2009 ! accès à la galerie par un escalier de 50 marches,12°C dans la partie souterraine, parkings à proximité.

En compagnie d’un guide, découvrez l’extraordinaire épopée du sel à Salins-les-Bains.

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