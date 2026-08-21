Découvrez le braille et participez à des ateliers sensoriels, Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Découvrez le braille et participez à des ateliers sensoriels Vendredi 2 octobre, 10h00 Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Initiez-vous au braille et vivez une expérience sensorielle à travers des ateliers ludiques qui invitent à découvrir la lecture tactile, à solliciter les sens et à porter un nouveau regard sur le monde du handicap visuel. Relevez des défis sensoriels qui mettront le toucher, l’ouïe et l’observation à l’honneur. Une animation accessible, ludique et enrichissante pour tous les publics.

Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie 1, rue de la République 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion 0262 53 19 40 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=sainte-marie Située au cœur de Sainte-Marie à La Réunion, la Médiathèque Anne Mousse est un lieu de lecture, de culture, de découverte et de partage ouvert à toutes et à tous. Inaugurée en 1996, elle porte depuis 2023 le nom d’Anne Mousse, en hommage à la première femme née à La Réunion.

La médiathèque propose des collections, des services et des espaces adaptés à tous les publics : adultes, jeunesse, adolescents, ludart’Space (jeux), Espace Culture Multimédia, ainsi qu’un espace Autrement lu, dédié aux personnes déficientes visuelles, avec des ouvrages en braille, des livres audio et un service de transcription braille, unique à la Réunion.

Tout au long de l’année, la Médiathèque Anne Mousse accueille des animations, des ateliers, des expositions et des rencontres qui favorisent l’accès à la culture, la transmission des savoirs et le vivre-ensemble. Car jaune et citalis à proximité, présence d’un parking dédié, places PMR, ascenseurs, bandes podotactiles

Biblis en folie 2026

©Marie-Pierre DAMOUR Image générée par l’IA