Découvrez le braille et participez à des ateliers sensoriels, Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie, Sainte-Marie
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie · Sainte-Marie
Informations pratiques
Découvrez le braille et participez à des ateliers sensoriels Vendredi 2 octobre, 10h00 Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00
Initiez-vous au braille et vivez une expérience sensorielle à travers des ateliers ludiques qui invitent à découvrir la lecture tactile, à solliciter les sens et à porter un nouveau regard sur le monde du handicap visuel. Relevez des défis sensoriels qui mettront le toucher, l’ouïe et l’observation à l’honneur. Une animation accessible, ludique et enrichissante pour tous les publics.
Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie 1, rue de la République 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion 0262 53 19 40 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=sainte-marie Située au cœur de Sainte-Marie à La Réunion, la Médiathèque Anne Mousse est un lieu de lecture, de culture, de découverte et de partage ouvert à toutes et à tous. Inaugurée en 1996, elle porte depuis 2023 le nom d’Anne Mousse, en hommage à la première femme née à La Réunion.
La médiathèque propose des collections, des services et des espaces adaptés à tous les publics : adultes, jeunesse, adolescents, ludart’Space (jeux), Espace Culture Multimédia, ainsi qu’un espace Autrement lu, dédié aux personnes déficientes visuelles, avec des ouvrages en braille, des livres audio et un service de transcription braille, unique à la Réunion.
Tout au long de l’année, la Médiathèque Anne Mousse accueille des animations, des ateliers, des expositions et des rencontres qui favorisent l’accès à la culture, la transmission des savoirs et le vivre-ensemble. Car jaune et citalis à proximité, présence d’un parking dédié, places PMR, ascenseurs, bandes podotactiles
Biblis en folie 2026
©Marie-Pierre DAMOUR Image générée par l’IA
À voir aussi à Sainte-Marie (La Réunion)
- Fête à Sainte-Marie Sainte-Marie 5 septembre 2026
- JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, Sainte-Marie, Sainte-Marie 5 septembre 2026
- Le rivage qui’ s’efface : quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie, Commune De Sainte-Marie – Service des archives, Sainte-Marie 18 septembre 2026
- LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « Morne des Esses », Sainte-Marie, Sainte-Marie 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion), Station d’épuration du Grand Prado, Sainte-Marie 19 septembre 2026