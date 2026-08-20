Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille

Informations pratiques

Découvrez le Cepac Silo 19 et 20 septembre CEPAC SILO Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancien silo à grains de 1927, réhabilité en salle de spectacles en 2011, découvrez lors d’une visite guidée le Cepac Silo : son histoire, sa transformation, ses coulisses, son fonctionnement…

CEPAC SILO 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « communication@cepacsilo-marseille.fr »}]

Ancien silo à grains de 1927, réhabilité en salle de spectacles en 2011, découvrez lors d’une visite guidée le Cepac Silo : son histoire, sa transformation, ses coulisses, son fonctionnement…

©Cepac Silo