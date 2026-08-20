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Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · CEPAC SILO · Marseille

Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
CEPAC SILO
Adresse
35 quai du Lazaret, 13002 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Découvrez le Cepac Silo 19 et 20 septembre CEPAC SILO Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancien silo à grains de 1927, réhabilité en salle de spectacles en 2011, découvrez lors d’une visite guidée le Cepac Silo : son histoire, sa transformation, ses coulisses, son fonctionnement…

CEPAC SILO 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « communication@cepacsilo-marseille.fr »}]
Ancien silo à grains de 1927, réhabilité en salle de spectacles en 2011, découvrez lors d’une visite guidée le Cepac Silo : son histoire, sa transformation, ses coulisses, son fonctionnement…

©Cepac Silo

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