Découvrez le chantier médiéval… en LEGO® ! à la maison du projet de la basilique Saint-Maurice, Centre Culturel, Épinal

Informations pratiques

Découvrez le chantier médiéval… en LEGO® ! à la maison du projet de la basilique Saint-Maurice 19 et 20 septembre Centre Culturel Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le chantier médiéval… en LEGO® !

À partir d’un diorama en LEGO® qu’il a spécialement conçu, Cédric Moulis, ingénieur de recherche en archéologie médiévale à l’Université de Lorraine, vous explique le fonctionnement du chantier, de ses métiers, ses techniques et les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.

Centre Culturel 4 rue Claude Gellée 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est (0)3 29 64 21 84 Le Centre Culturel a vu le jour en 1977. Il est au service de plus de 80 associations à caractère culturel. Organisme original installé dans un immeuble municipal, au cœur du quartier historique, le Centre Culturel a pour mission de coordonner le calendrier culturel de ses adhérents, en lien avec les services de la Ville, pour la gestion des salles municipales.

Il met à disposition des associations, un espace convivial de rencontres pour organiser des réceptions, des réunions, ainsi qu’une galerie d’exposition, ouverte sur la rue.

Il propose aux associations la possibilité de domiciliation et de boîte aux lettres, un secrétariat gratuit à disposition, ainsi que des prestations de tirages de photocopies, d’affiches et d’affranchissements. Le Centre Culturel assure, ainsi, la promotion des activités de ses adhérents et contribue au développement culturel de la Cité des Images. Dans le cadre du week-end des associations en septembre, il organise également le forum des associations culturelles.

Découvrez le chantier médiéval… en LEGO® !

© Cédric Moulis