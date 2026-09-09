Découvrez le fonctionnement d’un orgue du XIXe siècle, Église Notre-Dame de l’Assomption, Grenade

Informations pratiques

Découvrez le fonctionnement d’un orgue du XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pendant les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite découverte de l’orgue Cavaillé-Coll.

Jean-Pierre Baron, organiste de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, vous expliquera le fonctionnement de l’orgue Cavaillé-Coll-Magen datant de 1857.

À l’aide de supports photos et vidéos, il décrira les mécanismes complexes de cet instrument avant de jouer quelques airs qui permettront au public d’apprécier toute sa richesse.

Au programme :

15h présentation de l’orgue, photos sur ‘écran

16h concert d’orgue (durée 20 à 25 mn)

Église Notre-Dame de l’Assomption 19 Rue Gambetta, 31330 Grenade, France Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33561829385 http://notredamedegrandselve.fr La bastide de Grenade fut fondée en 1270 par les moines de Grandselves. L’église fut commencée vers 1290, et le pignon oriental agrandi à la fin du XVe siècle. C’est une église en briques, voûtée sur croisées d’ogives. Les chapelles s’ouvrent entre les contreforts. Les murs sont percés de hautes fenêtres à meneau central et remplages flamboyants. Le clocher, postérieur à l’église, se présente comme une tour octogone de style toulousain, à trois étages surmontés d’une flèche. Les trois étages sont percés d’arcatures jumelles en mitres et tiers-point, le tout couronné d’une arcature de brique en mitres, entre pinacles d’angle encadrant la flèche.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite découverte de l’orgue Cavaillé-Coll.

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