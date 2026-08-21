Découvrez le grand orgue de l’église Saint-Vincent de Carcassonne, Église Saint-Vincent, Carcassonne

Informations pratiques

Découvrez le grand orgue de l’église Saint-Vincent de Carcassonne Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Vincent Aude

Gratuit. Rdv sur place, accessible par un escalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez le grand orgue de l’église Saint-Vincent lors d’une présentation assurée par Henri Ormières, organiste titulaire. Cette rencontre vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire, le fonctionnement et les richesses de cet instrument remarquable.

Rendez-vous sur place.

Église Saint-Vincent 79 rue Albert Tomey, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468102430 https://www.tourisme-carcassonne.fr/activite-loisir/eglise-saint-vincent/ Commencée dans le courant du XIVe siècle, cette église se compose d’une nef de sept travées. Le porche intérieur formant tribune date de 1760. Le chœur, composé de trois absides, a été construit vers l’extrême fin du XIVe siècle. D’après les arrachements à l’est, la nef devait avoir, sur le projet primitif, quelques travées de plus. La façade ouest est percée d’un portail dont le gâble inscrit une fausse rose et dont le tympan a souffert de la construction du porche intérieur dont la voûte vient retomber sur cette partie du portail. Une balustrade et une tourelle d’angle animent cette façade. Au XIXe siècle, les pinacles qui ornaient le sommet des contreforts cantonnant les pans coupés ont été abattus.

Découverte et présentation du Grand Orgue de l’eglise Saint-Vincent par Henri ORMIERES, organiste titulaire.

©mairie de Carcassonne