Découvrez le jardin artistique Magic Hortus, Magic Hortus, Verrue

Informations pratiques

Découvrez le jardin artistique Magic Hortus 19 et 20 septembre Magic Hortus Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, Magic Hortus ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Imaginé par François Alix, ce jardin en constante mutation mêle sculptures métalliques, constructions brutes et végétation spontanée. Dans ce lieu rare et vivant, la matière recyclée devient un geste artistique et le paysage se transforme au fil du temps.

À la fois lieu de vie, œuvre en évolution et manifeste écologique, Magic Hortus offre une immersion sensible dans un univers où l’architecture brute dialogue avec l’imaginaire. Pour la première fois, le jardin sera également illuminé le samedi soir.

Plusieurs animations viendront compléter cette ouverture exceptionnelle, le samedi et le dimanche.

À 11h, Pierre Borg, pépiniériste de la Pépinière du Chapeau de paille, proposera une démonstration de greffe d’agrumes d’environ une heure.

À 11h30, Yann Ourry, médiateur au service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, animera une conférence-débat intitulée « Environnements visionnaires inspirés du bord des routes : de quoi s’agit-il ? », d’une durée d’environ 30 minutes.

À 14h, Pierre Borg présentera une démonstration de bouturage d’agrumes d’environ une heure.

À 15h, Yann Ourry proposera la conférence-débat « L’inventaire du patrimoine des habitants paysagistes », d’une durée d’environ 30 minutes.

À 16h, Yann Ourry proposera la conférence-débat « Le Jardin de Gabriel, un rêve d’enfant réalisé à la retraite », pendant environ 30 minutes.

À 17h, une nouvelle conférence-débat de Yann Ourry sera consacrée aux « Environnements visionnaires inspirés du bord des routes : quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine », pendant environ 30 minutes.

À 18h, Jacques Albert, historien, donnera une conférence intitulée « La forêt de Scévolles, repaire de brigands », d’une durée d’environ 50 minutes.

La visite libre sera proposée de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.

En soirée et pour la première fois, Magic Hortus sera illuminé.

Tout au long des deux journées, François Alix sera présent pour échanger avec les visiteurs. Le public pourra également découvrir des expositions de photographies, profiter d’un atelier de maquillage pour les enfants et se procurer le livre « Le Jardin de Gabriel » de Yann Ourry.

Un bar et un espace de restauration seront accessibles sur place. Pour la vente du livre, le bar et la restauration, les paiements seront acceptés uniquement en espèces ou par chèque.

Magic Hortus Le Foreil, 86420 Verrue 86420 Verrue Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0698963737 https://www.facebook.com/francois.alix.officiel/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/francois_alix_officiel/;https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/carnet-magic-hortus-le-reve-de-jardin-de-francois-alix.aspx Ancienne discothèque réinventée en jardin artistique, le Magic Hortus est un lieu unique situé à Foreil (Verrue, 86). Créé par François Alix, il mêle végétation, sculpture et architecture réalisées à partir de matériaux recyclés. À l’occasion des Journées du Patrimoine, le site s’ouvre au public pour une visite commentée autour de ce projet atypique, poétique et engagé. Stationnement possible dans la rue, de chaque côté du chemin menant au site.

Le lieu est en extérieur, sans aménagement spécifique.

Accès à pied depuis le hameau de Foreil (environ 5 minutes).

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Magic Hortus ouvre exceptionnellement ses portes au public.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Gaëlle Deleflie, 2026