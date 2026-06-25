Découvrez le marquis de Lafayette et son idéal de Liberté au travers de saynètes jouées par les bénévoles de l’association Lafayette et Liberté en compagnie du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette vendredi 10 juillet 2026.

Chavaniac-Lafayette

Découvrez le marquis de Lafayette et son idéal de Liberté au travers de saynètes jouées par les bénévoles de l’association Lafayette et Liberté en compagnie du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier

Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

(Payant 8 € à partir de 12 ans, 5 € de 6 à 12 ans et Gratuit moins de 6 ans)

Découvrez le marquis de Lafayette et son idéal de Liberté.

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Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 a.jarry@haut-allier.com

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English :

(Admission: 8 ? %E0 for ages 12 and up, 5 ? for ages 6 %E0 to 12, and free for children under 6)

Discover the Marquis de Lafayette and his ideal of Liberty.

L’événement Découvrez le marquis de Lafayette et son idéal de Liberté au travers de saynètes jouées par les bénévoles de l’association Lafayette et Liberté en compagnie du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier