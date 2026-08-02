Découvrez le spectacle Soie, une invitation au voyage et à l’amour au coeur du Japon au Funambule Montmartre. Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Vers 1860, Hervé Joncour entreprend quatre voyages au Japon pour acheter des oeufs de vers à soie. Dans ce pays lointain et dangereux, il va tomber follement amoureux d’une belle inconnue et cette rencontre va bouleverser sa vie.

Soie parle d’amours impossibles, de sensualité, d’obsession et “du bonheur que l’on fuit de peur qu’il ne se sauve…”

Du 17 novembre au 27 janvier Les mardis et mercredis à 19h ou 21h

Une invitation au voyage et à l’amour, une invitation pudique, traversée par les fulgurances érotiques d’Alessandro Barrico, l’auteur de Noveccento.

Du mardi 17 novembre 2026 au mercredi 27 janvier 2027 :

payant

Plein 32 €

Réduit 20 € tarif promo sans conditions particulières dans la limite des places disponibles

Jeune -26 ans 10 €

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-28T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/soie +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

