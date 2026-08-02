Découvrez le spectacle Soie, une invitation au voyage et à l’amour au coeur du Japon au Funambule Montmartre. Le Funambule Montmartre Paris
mardi 17 novembre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Vers 1860, Hervé Joncour entreprend quatre voyages au Japon pour acheter des oeufs de vers à soie. Dans ce pays lointain et dangereux, il va tomber follement amoureux d’une belle inconnue et cette rencontre va bouleverser sa vie.
Soie parle d’amours impossibles, de sensualité, d’obsession et “du bonheur que l’on fuit de peur qu’il ne se sauve…”
Du 17 novembre au 27 janvier
Les mardis et mercredis à 19h ou 21h
Une invitation au voyage et à l’amour, une invitation pudique, traversée par les fulgurances érotiques d’Alessandro Barrico, l’auteur de Noveccento.
Du mardi 17 novembre 2026 au mercredi 27 janvier 2027 :
payant
- Plein 32 €
- Réduit 20 € tarif promo sans conditions particulières dans la limite des places disponibles
- Jeune -26 ans 10 €
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-28T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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