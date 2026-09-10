Découvrez l’église de Saint-Chinian en visite libre, Église Notre-Dame-de-la-Barthe, Saint-Chinian

Informations pratiques

Découvrez l’église de Saint-Chinian en visite libre 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Barthe Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église paroissiale de Saint-Chinian, qui abrite un remarquable orgue classé au titre des Monuments historiques ainsi que la pierre tombale monumentale de Jean-François Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons-de-Thomières. Installé à Saint-Chinian à partir de 1680, il y vécut jusqu’à sa mort en 1713.

À noter : l’église ne se visite pas le dimanche de 10h30 à 11h30 en raison de l’office religieux.

Église Notre-Dame-de-la-Barthe 9 grand rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 28 28 http://www.saintchinian.fr Mentionnée dès le IXe siècle comme simple chapelle lors de la fondation de l’abbaye de Saint-Chinian, l’église Notre-Dame-de-la-Barthe devient, au XIIIe siècle, la nouvelle église paroissiale en remplacement de celle de Saint-Cels, située hors les murs.

Partiellement détruite pendant les guerres de Religion, elle est restaurée à la fin du XVIe siècle. Vers 1680, sous l’impulsion de Mgr Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons, l’édifice est agrandi avec la construction d’un nouveau chœur, entraînant la démolition d’une partie des remparts et le comblement des fossés. Le clocher est alors édifié à l’emplacement de l’ancienne tour Némorouse.

Initialement couverte d’une charpente en bois, la nef est voûtée en pierre en 1731. En 1783, un orgue attribué au facteur Jean-Baptiste Micot est installé grâce au curé Paul Massip. Classé au titre des monuments historiques, il constitue l’un des éléments majeurs de l’église.

Pendant la Révolution française, l’édifice est transformé en temple de la Raison, puis consacré au culte décadaire, comme en témoigne une statue de Notre-Dame-de-la-Barthe modifiée, conservée dans une chapelle latérale.

En 1860, le clocher du XVIIe siècle, menaçant de s’effondrer, est démoli et remplacé par le clocher actuel, plus élevé et couvert d’ardoises. Parking à proximité

Venez découvrir l’église paroissiale de Saint-Chinian qui abrite notamment un magnifique orgue classé au titre des Monuments historiques et la pierre tombale monumentale de Jean-François Percin de de…

© Melkan Bassil