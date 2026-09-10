Visite commentée « Saint-Chinian au fil du temps », Mairie de Saint-Chinian, Saint-Chinian

Informations pratiques

Visite commentée « Saint-Chinian au fil du temps » Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Saint-Chinian Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite commentée au cœur du village de Saint-Chinian, animée par Alain Ghisalberti, membre de l’association Richesses du Saint-Chinianais.

Au fil du parcours, découvrez les nouveaux panneaux qui mettent en lumière le riche patrimoine de la commune.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian, point d’accueil de Saint-Chinian, 8 allée Gaubert.

Mairie de Saint-Chinian 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 28 28 https://www.saintchinian.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575470990582 La mairie occupe depuis 1885 l’emplacement de l’ancienne abbaye bénédictine du IXe siècle, dédiée à saint Anian, dont il ne subsiste aujourd’hui aucune trace. Modeste, l’abbaye abritait douze moines et demeura prospère jusqu’au XIIIe siècle, époque à laquelle son cloître aurait été construit.

À l’intérieur de la mairie, l’escalier principal, orné de fresques en trompe-l’œil, mène à la médiathèque. Le jardin actuel correspond à l’ancien potager et au jardin d’agrément des moines.

L’ancienne église abbatiale fut pillée et dévastée pendant la Révolution française, au cours de laquelle elle perdit son abside. Elle est aujourd’hui utilisée comme salle polyvalente.

En 2005, le cloître a été rénové. Sa fontaine et son jardin invitent désormais à un agréable moment de détente. Parking à proximité

Visite commentée du coeur du village de Saint-Chinian par Alain Ghisalberti, membre de l’Association Richesses du Saint-Chinianais, autour des nouveaux panneaux illustrant le riche patrimoine de la …

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