Découvrez l’église d’une bastide du XIIIe siècle et son clocher typiquement toulousain, Église Notre-Dame de l’Assomption, Grenade

Informations pratiques

Découvrez l’église d’une bastide du XIIIe siècle et son clocher typiquement toulousain 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Profitez de visites guidées de l’église de Grenade, classée au titre des Monuments historiques !

Cette visite permettra de découvrir les secrets de cette vaste église de style gothique construite au XIVe siècle. On observera le grand retable du chœur et certains tableaux monumentaux issus d’un ensemble réalisé dans les ateliers toulousains aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Église Notre-Dame de l’Assomption 19 Rue Gambetta, 31330 Grenade, France Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33561829385 http://notredamedegrandselve.fr La bastide de Grenade fut fondée en 1270 par les moines de Grandselves. L’église fut commencée vers 1290, et le pignon oriental agrandi à la fin du XVe siècle. C’est une église en briques, voûtée sur croisées d’ogives. Les chapelles s’ouvrent entre les contreforts. Les murs sont percés de hautes fenêtres à meneau central et remplages flamboyants. Le clocher, postérieur à l’église, se présente comme une tour octogone de style toulousain, à trois étages surmontés d’une flèche. Les trois étages sont percés d’arcatures jumelles en mitres et tiers-point, le tout couronné d’une arcature de brique en mitres, entre pinacles d’angle encadrant la flèche.

Profitez de visites guidées de l’église de Grenade, classée au titre des Monuments historiques !

© Office de tourisme des Hauts Tolosans