DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES Clermont-l’Hérault
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES Clermont-l’Hérault dimanche 17 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Plongez au cœur de la nature pour une journée d’exploration des plantes sauvages comestibles et médicinales.
Plongez au cœur de la nature pour une journée d’exploration des plantes sauvages comestibles et médicinales guidée par Bernard Bruzac, ingénieur agronome et Herbaliste de l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales.
Au programme :
Identification et cueillette des plantes
Usages culinaires et médicinaux
Conseils en autonomie alimentaire et santé naturelle
Partage d’expériences et savoir-faire ancestraux
Pour qui ?
Professionnels de santé (thérapeutes, médecins, pharmaciens, infirmières, naturopathes…)cuisiniers, restaurateurs,animateurs nature, accompagnateurs,écoles , associations…toute personne souhaitant renouer avec la nature. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 lanaturegenereuse@orange.fr
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English : DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES
Dive into the heart of nature for a day of exploring edible and medicinal wild plants.
L’événement DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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