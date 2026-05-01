Clermont-l’Hérault

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Plongez au cœur de la nature pour une journée d’exploration des plantes sauvages comestibles et médicinales.

Plongez au cœur de la nature pour une journée d’exploration des plantes sauvages comestibles et médicinales guidée par Bernard Bruzac, ingénieur agronome et Herbaliste de l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales.

Au programme :

Identification et cueillette des plantes

Usages culinaires et médicinaux

Conseils en autonomie alimentaire et santé naturelle

Partage d’expériences et savoir-faire ancestraux

Pour qui ?

Professionnels de santé (thérapeutes, médecins, pharmaciens, infirmières, naturopathes…)cuisiniers, restaurateurs,animateurs nature, accompagnateurs,écoles , associations…toute personne souhaitant renouer avec la nature. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 lanaturegenereuse@orange.fr

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English : DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES

Dive into the heart of nature for a day of exploring edible and medicinal wild plants.

L’événement DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS