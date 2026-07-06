Découvrez les coulisses de la bibliothèque Forney ! Bibliothèque Forney Paris
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Forney · Paris
Informations pratiques
La bibliothèque Forney a
été créée en 1886 et est installée depuis 1961 dans l’Hôtel des archevêques de
Sens, monument historique datant de la fin de Moyen-âge. Elle est spécialisée
en arts, arts décoratifs et métiers d’art et possède de riches collections de
livres, affiches, papiers peints, catalogues commerciaux, etc.
La visite vous permettra de découvrir au-delà des espaces
connus des usagers (escalier d’honneur, salle de lecture), les coulisses du monument
et de la bibliothèque : espaces de travail des bibliothécaires, espaces de
conservation des collections, salles non accessibles au public.
Une occasion unique qui nécessitera d’emprunter de nombreux
escaliers. Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
Attention nombre de places limité !
L’Hôtel des archevêques de Sens comme vous ne l’avez jamais vu !
Le vendredi 02 octobre 2026
de 17h30 à 18h45
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T20:30:00+02:00
fin : 2026-10-02T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T17:30:00+02:00_2026-10-02T18:45:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
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