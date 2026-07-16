Découvrez les coulisses de la bibliothèque Forney !, Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney, Paris

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de la bibliothèque Forney ! Vendredi 2 octobre, 17h30 Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney Paris

Attention, nombre de places limité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:45:00+02:00

La bibliothèque Forney a été créée en 1886 et est installée depuis 1961 dans l’Hôtel des archevêques de Sens, monument historique datant de la fin de Moyen-âge. Elle est spécialisée en arts, arts décoratifs et métiers d’art et possède de riches collections de livres, affiches, papiers peints, catalogues commerciaux, etc.

La visite vous permettra de découvrir au-delà des espaces connus des Usagers (escalier d’honneur, salle de lecture), les coulisses du monument et de la bibliothèque : espaces de travail des bibliothécaires, espaces de conservation des collections, salles non accessibles au public.

Une occasion unique qui nécessitera d’emprunter de nombreux escaliers.

Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney 1 Rue du Figuier, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33142781460 https://www.paris.fr/lieux/jardin-de-l-hotel-de-sens-2449 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.forney@paris.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Jean-Baptiste Gurliat – Ville de Paris