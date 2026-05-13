Découvrez les coulisses de l’archéologie préventive avec les archéologues de l’Inrap !, Centre de recherches archéologiques de l’Inrap, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de l’archéologie préventive avec les archéologues de l’Inrap ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h20 Centre de recherches archéologiques de l’Inrap Marne

Inscription sur le site de l’INRAP, rubrique Agenda ; Dernier départ à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:20:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre ouvre exceptionnellement ses portes au public !

Une occasion rare d’observer les coulisses d’un travail scientifique, celui de l’archéologie préventive, entre fouille sur le terrain et études en laboratoire.

Centre de recherches archéologiques de l’Inrap Place Alexandre Godart 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 80 60 84 10 https://www.inrap.fr/l-inrap-inaugure-un-nouveau-centre-de-recherches-archeologiques-dans-la-caserne-16552 [{« type »: « link », « value »: « https://www.inrap.fr/agenda/recherche »}] Implanté dans l’ancienne caserne Chanzy, au cœur de Châlons-en-Champagne, le centre de recherches archéologiques de l’Inrap occupe deux bâtiments réhabilités qui accueillent bureaux, laboratoires, espaces de stockage du mobilier archéologique et salles d’étude. Dans ces 2 000 mètres carrés, une attention particulière a été portée à la mémoire des lieux : auges des chevaux, graffitis du XIXe siècle — autant de traces conservées qui rappellent le passé militaire du site. Transports et parkings à proximité

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre ouvre exceptionnellement ses portes au public !

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