Découvrez les coulisses de l’orgue du temple et sa sensibilité aux changements climatiques, Temple protestant, Saint-Hippolyte-du-Fort

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de l’orgue du temple et sa sensibilité aux changements climatiques Samedi 19 septembre, 16h00 Temple protestant Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Réalisé en 1854 par les facteurs Beaucourt et Vœgeli, cet orgue a été entièrement restauré en 1992 par le facteur Laurent Plet, qui en a fidèlement restitué la facture d’origine.

Considéré depuis comme l’une des réalisations les plus abouties de la facture post-classique, l’instrument est inscrit au titre des Monuments historiques.

Les Amis de l’Orgue invitent les visiteurs à accéder à la console et au buffet afin de découvrir les différentes parties de cet instrument remarquable.

Temple protestant boulevard du temple, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie https://www.lesamisdelorgue.fr https://www.facebook.com/lesamisdelorgue/ Le grand temple édifié au début du XIXe siècle se trouve être le plus grand de France. De style néoclassique, il renferme un orgue inscrit au titre des Monuments historiques réalisé en 1854 par les facteurs Beaucourt et Vœgeli. Entièrement restauré en 1992 par le facteur Laurent Plet, cet instrument est entretenu par l’Association des Amis de l’Orgue qui le mette en valeur lors de plusieurs concerts chaque année. Parking, accès handicapés.

Réalisé en 1854 par les facteurs Beaucourt et Vœgeli, cet instrument a été entièrement restauré en 1992 par le facteur Laurent Plet qui a restitué fidèlement la facture originelle et originale. Il de…

©Pascal Robin