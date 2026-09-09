Découvrez les coulisses de ViaStella, votre télévision régionale !, France 3 Corse, Ajaccio

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de ViaStella, votre télévision régionale ! Samedi 19 septembre, 09h30, 11h15, 14h00, 15h45 France 3 Corse Corse-du-Sud

Groupe limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

ici Corse ViaStella s’investit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

À cette occasion, votre chaîne régionale vous propose une visite de nos locaux ajacciens, ce samedi 19 septembre.

L’occasion de découvrir l’univers de l’audiovisuel et la diversité des métiers indispensables au bon fonctionnement d’une chaîne de télévision. Une immersion au cœur de ses coulisses, des plateaux aux régies, pour découvrir celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la fabrication des programmes.

4 créneaux disponibles pour ces visites :

09:30 – 10:45

11:15 – 12:30

14:00 – 15:15

15:45 – 17:00

Informations et inscriptions à l’adresse : service.communication.viastella@francetv.fr

France 3 Corse 8 Rue André Touranjon Ajaccio 20090 Les Cannes Corse-du-Sud Corse 04 95 23 93 00 https://france3-regions.franceinfo.fr/corse/ [{« link »: « mailto:service.communication.viastella@francetv.fr »}] Locaux de la chaîne régionale France 3 Corse ViaStella depuis 2007

ici Corse ViaStella s’investit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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