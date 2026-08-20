OUVERTURE DE LA CHAPELLE SAINTE LUCIE A AJACCIO AVEC L’EXPOSITION : « PROTESTANTISME : QUELLES ARCHITECTURES ? », Chapelle Sainte-Lucie, Ajaccio

Informations pratiques

OUVERTURE DE LA CHAPELLE SAINTE LUCIE A AJACCIO AVEC L’EXPOSITION : « PROTESTANTISME : QUELLES ARCHITECTURES ? » 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Lucie Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Culture et Entraide Protestante de Corse vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la Chapelle Sainte-Lucie, une des plus ancienne de la ville d’Ajaccio, située en hauteur, avec son petit jardin et sa vue sur le port.

Pour l’occasion vous découvrirez une exposition :

« PROTESTANTISME : QUELLES ARCHITECTURES ? »

Cette petite exposition sur l’architecture des temples protestants depuis le 16e siècle jusqu’à nos jours, présente, en 8 panneaux, les styles, les formes et l’agencement intérieur des édifices dans leur contexte historique et culturel.

Cette exposition se poursuivra la semaine suivante avec l’ouverture de la Chapelle du lundi 21 au samedi 26 septembre 2026 de 14h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Lucie 79 Cours Napoléon 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 51 48 42 https://corse.epudf.org/entraide/ La Chapelle Sainte-Lucie est une des plus ancienne chapelle d’Ajaccio. C’est un édifice religieux. Il est occupé avec l’accord de l’évêché d’Ajaccio, par l’Église Protestante Unie de Corse et son Association Culture et Entraide, SAUF le jour de la Sainte Lucie le 13 décembre de chaque année depuis 40 ans. Elle est en hauteur par rapport au trottoir du cours Napoléon avec un petit jardin ombragé. Il y a un culte protestant tous les dimanches à 10h30.Elle est ouverte tous les mercredis après midi pour diverses rencontres (paroissiens, Entraide, bénéficiaires, passants, …), des ateliers chants ou autres. Il y est organisé des foires aux livres d’une semaine, 3 fois par an, quelques fois une brocante (recyclage), des expositions, des conférences, des « apéro-discutions », etc sur des thèmes culturels protestants ou d’idéologie protestante, des concerts (21 juin, Noël), un marché de Noël et toute manifestation culturelle qui permet d’ouvrir cette chapelle au public. Elle se trouve en centre ville, sans parking privé, son accès se fait par des escaliers difficiles à monter, donc impraticable par des PMR.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Culture et Entraide Protestante de Corse vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la Chapelle Sainte-Lucie, une des plus de la …

©Pierre Gomard Temple d’Aullene