Visites libres et guidées des Jardins du Grand Hôtel d’Ajaccio, Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse, Ajaccio

Informations pratiques

Visites libres et guidées des Jardins du Grand Hôtel d’Ajaccio 19 et 20 septembre Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les jardins du Grand Hôtel témoignent aujourd’hui encore du faste de l’époque.

Inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1992, les jardins actuels furent édifiés sur un parc de 12 000 m² et pensés comme un écrin luxuriant mêlant exotisme et dépaysement.

Les jardins se visitent librement de 10h à 18h les 19 et 20 septembre.

Des visites guidées sont également proposées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse 22 cours grandval ajaccio 20200 Ajaccio 20000 Quartier des Étrangers Corse-du-Sud Corse 04 95 10 98 68 https://www.giardini.corsica/fr/ L’Hôtel de la Collectivité de Corse, ancien Grand Hôtel et Continental, domine un écrin de verdure exceptionnel. De sa création en 1894, le jardin, dessiné par le paysagiste Charles Peyrouse, a conservé la symétrie et une organisation basée sur les volumes et l’exotisme.

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques en 1992, le jardin fait l’objet d’une attention particulière confiée à un architecte paysagiste qui lui a redonné son organisation initiale, autour d’une perspective centrale très visible depuis le Cours Grandval, avec des plates-bandes symétriques successives en demi-lune, des alignements de palmiers et des jeux de terrasses.

Les jardins du Grand Hôtel témoignent aujourd’hui encore du faste de l’époque.

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