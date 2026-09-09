Visites libres et guidées des Jardins du Grand Hôtel d’Ajaccio, Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse, Ajaccio
samedi 19 septembre 2026 · Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse · Ajaccio
Informations pratiques
Visites libres et guidées des Jardins du Grand Hôtel d’Ajaccio 19 et 20 septembre Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse Corse-du-Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les jardins du Grand Hôtel témoignent aujourd’hui encore du faste de l’époque.
Inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1992, les jardins actuels furent édifiés sur un parc de 12 000 m² et pensés comme un écrin luxuriant mêlant exotisme et dépaysement.
Les jardins se visitent librement de 10h à 18h les 19 et 20 septembre.
Des visites guidées sont également proposées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse 22 cours grandval ajaccio 20200 Ajaccio 20000 Quartier des Étrangers Corse-du-Sud Corse 04 95 10 98 68 https://www.giardini.corsica/fr/ L’Hôtel de la Collectivité de Corse, ancien Grand Hôtel et Continental, domine un écrin de verdure exceptionnel. De sa création en 1894, le jardin, dessiné par le paysagiste Charles Peyrouse, a conservé la symétrie et une organisation basée sur les volumes et l’exotisme.
Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques en 1992, le jardin fait l’objet d’une attention particulière confiée à un architecte paysagiste qui lui a redonné son organisation initiale, autour d’une perspective centrale très visible depuis le Cours Grandval, avec des plates-bandes symétriques successives en demi-lune, des alignements de palmiers et des jeux de terrasses.
Les jardins du Grand Hôtel témoignent aujourd’hui encore du faste de l’époque.
©cdc
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