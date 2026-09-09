Découvrez les coulisses du tribunal judiciaire de La Rochelle, Tribunal judiciaire de La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Découvrez les coulisses du tribunal judiciaire de La Rochelle Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le tribunal judiciaire de La Rochelle ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026.

Les visiteurs pourront découvrir librement les différents espaces du tribunal et échanger avec les professionnels de la justice, présents sur des stands consacrés aux différents métiers. Cette journée offrira une occasion privilégiée de mieux comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire, de découvrir les missions de ses acteurs et d’appréhender les compétences et les savoir-faire qui contribuent au bon fonctionnement de la justice en France.

Tribunal judiciaire de La Rochelle 10 et 14 rue du palais, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Tribunal judiciaire de La Rochelle ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026. Les les et…

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