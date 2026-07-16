Découvrez les évolutions technologiques de l’aéronautique dans la région de Reims., Musée de l’aéronautique, Bétheny

Informations pratiques

Découvrez les évolutions technologiques de l’aéronautique dans la région de Reims. 19 et 20 septembre Musée de l’aéronautique Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’épopée de l’aviation française au musée de l’aéronautique de Bétheny. De l’effervescence du meeting aérien de 1909 aux dernières heures de la base aérienne 112, découvrez un siècle d’innovations et d’aventures humaines. Maquettes, objets rares et archives illustrent l’évolution de l’aviation civile, militaire et industrielle, tout en rendant hommage aux hommes et femmes qui ont marqué cette histoire. Un lieu de mémoire et de passion à explorer pour mieux comprendre le destin aérien de la région.

Musée de l’aéronautique Place de la Mairie, 51450 Bétheny Bétheny 51450 Marne Grand Est 03 26 07 12 71 http://www.ville-betheny.fr Du premier meeting mondial d’aviation de 1909 jusqu’à la fermeture de la base aérienne 112, le musée de l’aéronautique locale de Bétheny permet au visiteur, à partir de maquettes, d’objets et de documents d’époque, de découvrir 100 ans d’évolution technologique de l’aéronautique, mais également l’histoire des hommes qui ont fait la renommée de l’aviation française au cours du XXe siècle. Le Musée retrace le chemin de l’aviation civile, militaire et industrielle jusqu’à la fermeture de sa base en 2011.

Plongez dans l’épopée de l’aviation française au musée de l’aéronautique de Bétheny. De l’effervescence du meeting aérien de 1909 aux dernières heures de la base aérienne 112, découvrez un siècle et…

©musée de Bétheny