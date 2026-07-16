Explorez les anciens Docks Rémois, pionniers du commerce moderne, Docks Rémois, Bétheny

Informations pratiques

Explorez les anciens Docks Rémois, pionniers du commerce moderne 19 et 20 septembre Docks Rémois Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des Docks Rémois, un site industriel emblématique fondé en 1887. Premier magasin à succursales multiples en France, cet ensemble de bâtiments en briques rouges abrite aujourd’hui un réseau dynamique de PME, entre mémoire ouvrière et reconversion contemporaine.

Docks Rémois 38 rue Alain Colas, 51450 Bétheny Bétheny 51450 Marne Grand Est http://www.ville-betheny.fr Les Docks Rémois sont les héritiers d’une entreprise fondée en 1887 à Reims pour approvisionner un réseau de commerce de détail via des succursales appelées « Familistère ». Transférés à Bétheny en 1906–1907, les locaux comprenaient à la fois des entrepôts commerciaux et des unités de transformation alimentaire (café, chocolat, alcools). À l’apogée de leur activité, juste avant la Première Guerre mondiale, ils comptaient 869 succursales dans quatorze départements, avec un chiffre d’affaires de 75 millions de francs. Bien que lourdement endommagés durant la guerre, les bâtiments ont été reconstruits vers 1920, puis ont poursuivi leur activité jusqu’aux années 1970-1980.

Aujourd’hui, les anciens Docks Rémois, construits en briques rouges et typiques du patrimoine industriel du Grand Est, abritent une diversité d’usages : bureaux, entrepôts et commerces. Parkings gratuits.

Découvrez l’histoire des Docks Rémois, un site industriel emblématique fondé en 1887. Premier magasin à succursales multiples en France, cet ensemble de bâtiments en briques rouges abrite aujourd’hui…

©Amis du Vieux Bétheny