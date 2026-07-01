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Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale., Église Saint-Sébastien, Bétheny

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sébastien · Bétheny

Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale., Église Saint-Sébastien, Bétheny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Sébastien
Adresse
1 Impasse de l’Eglise, 51450 Bétheny, France
Ville
51450 Bétheny
Département
Marne

Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale. 19 et 20 septembre Église Saint-Sébastien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez cette église singulière, érigée à partir des vestiges d’une ancienne cathédrale. Admirez ses vitraux colorés, une statue expressive représentant saint Sébastien et une délicate représentation de sainte Bernadette. Un lieu chargé d’histoire et d’émotion.

Église Saint-Sébastien 1 Impasse de l’Eglise, 51450 Bétheny, France Bétheny 51450 Le Petit Bétheny Marne Grand Est Accès PMR, ligne de bus et vélo libre-service à proximité, parking
Visitez cette église singulière, érigée à partir des vestiges d’une ancienne cathédrale. Admirez ses vitraux colorés, une statue expressive de Saint-Sébastien et une délicate représentation de sainte…

©musée de Bétheny

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