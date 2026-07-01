Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale., Église Saint-Sébastien, Bétheny

Informations pratiques

Découvrez une église bâtie sur les traces d’une cathédrale. 19 et 20 septembre Église Saint-Sébastien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez cette église singulière, érigée à partir des vestiges d’une ancienne cathédrale. Admirez ses vitraux colorés, une statue expressive représentant saint Sébastien et une délicate représentation de sainte Bernadette. Un lieu chargé d’histoire et d’émotion.

Église Saint-Sébastien 1 Impasse de l’Eglise, 51450 Bétheny, France Bétheny 51450 Le Petit Bétheny Marne Grand Est Accès PMR, ligne de bus et vélo libre-service à proximité, parking

Visitez cette église singulière, érigée à partir des vestiges d’une ancienne cathédrale. Admirez ses vitraux colorés, une statue expressive de Saint-Sébastien et une délicate représentation de sainte…

©musée de Bétheny