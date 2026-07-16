Salon d’écoute et découverte de Césaré, Césaré, Bétheny

Informations pratiques

Salon d’écoute et découverte de Césaré Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Césaré Marne

Réservation conseillée. Durée : 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Installez-vous dans le salon d’écoute pour un voyage sonore immersif : une oeuvre sera diffusée sur l’acousmonium de Césaré dans le grand studio. Suivi d’un temps d’échanges et de visite.

Césaré 38 Rue Alain Colas, 51450 Bétheny, France Bétheny 51450 Marne Grand Est 0326886574 https://www.cesare-cncm.com [{« type »: « email », « value »: « contact@cesare.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 22 79 13 »}] Césaré est l’un des huit Centres nationaux de création musicale répartis sur le territoire, lieu de rencontre entre les artistes et le public. Sa mission est de favoriser l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux et des disciplines artistiques par une politique de résidence, de production et de transmission.

Créé en 1989, Césaré, Centre national de création musicale, est implanté à Bétheny, près de Reims. Il favorise l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux et des disciplines artistiques. À ce titre, Césaré est coproducteur d’un festival avec La Cartonnerie, et développe une politique de commandes, de résidences et de formations autour des nouveaux langages musicaux et des technologies audio-numériques. Césaré se veut un lieu de rencontres entre les artistes et le public, ouvert au monde et sensible au moindre frémissement de la création. Césaré est dirigé depuis 2011 par Philippe Le Goff. Bus : Ligne 8, direction Bétheny La Couturelle – arrêt Maryse Bastié (Départ Reims Gare Centre).

Installez-vous dans le salon d’écoute pour un voyage sonore immersif : une oeuvre sera diffusée sur l’acousmonium de Césaré dans le grand studio. Suivi d’un temps d’échanges et de visite.

© Vincent VDH