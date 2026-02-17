Découvrez les jardins à l’intérieur du château d’Angers !, Château d’Angers, Angers

Découvrez les jardins à l’intérieur du château d’Angers ! 5 – 7 juin Château d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Jardins régulier de carreaux, jardin des simples médiéval, roseraie et collection d’hortensias aux couleurs chatoyantes, allées de tilleuls, vue plongeante sur les broderies classiques des fossés depuis les remparts… Les 3ha végétalisés du château d’Angers offrent de nombreux points de vue qui subliment comme un écrin l’architecture gothique de ce géant de l’architecture médiévale.

A quelques pas de la célèbre tapisserie de l’Apocalypse, les jardins du château sont aussi un écho à la flore que l’on peut observer sur ce chef d’oeuvre textile du XIVe siècle, ou qui fut utilisée pour sa réalisation, à l’instar des plantes utilisées pour teindre sa laine.

Entretenus avec une politique « zéro phyto » et une attention toute particulière portée à la préservation de la biodiversité, les nombreux jardins du château d’Angers sont aussi un havre de paix pour la faune et la flore sauvage, en plein centre-ville. Grâce à de riches partenariats avec les producteurs ou les centres de recherche locaux, ils sont une vitrine du génie horticole angevin et sont classés Refuge LPO et Refuge Chauve-souris.

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.chateau-angers.fr Accès: droit d’entrée : Plein tarif : 9,50€, tarif groupe : 7,50€, Gratuit : – de 18 ans, – de 26 ans (ressortissants et résidents UE), Carte blanche, Passeport Musées/Château, Pass éducation, Personne handicapée, demandeur d’emploi, journalistes.

Jardins régulier de carreaux, jardin des simples médiéval, roseraie et collection d’hortensias aux couleurs chatoyantes, allées de tilleuls, vue plongeante sur les broderies classiques des fossés les…

© Yann Monel / Centre des monuments nationaux