Découvrez les jardins de la Fondation Bullukian, Fondation Bullukian, Lyon

Découvrez les jardins de la Fondation Bullukian 5 et 6 juin Fondation Bullukian Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Pour cette édition 2026, nous vous invitons à découvrir nos jardins, en visite libre pendant les horaires d’ouverture du centre d’art, ou lors de temps dédiés.

Événements gratuits et sans réservation.

Ven. 5 juin – 12h30 : Visite des jardins avec l’architecte Charlotte Vergély

Sam. 6 juin – 11h : Visite patrimoniale autour du bâtiment et des jardins.

Sam. 6 juin – dès 14h : Vente de plantes dans la cours d’honneur du centre d’art.

Fondation Bullukian 26 place Bellecour, 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Créée en 1985, la Fondation Bullukian porte au quotidien des projets ambitieux et singuliers dans les domaines de la création, de la recherche médicale appliquée et de la mise en valeur d’initiatives sociales et solidaires, conformément aux dernières volontés de son fondateur, Napoléon Bullukian.

La Fondation Bullukian se présente comme un lieu propice aux rencontres grâce à ses espaces d’expositions et de médiation, mais aussi son paisible jardin intérieur qui jouxte la place Bellecour à la manière des cloîtres anciens. À la fois noyau, creuset et catalyseur de ses actions, le centre de créations contemporaines de la Fondation Bullukian a l’ambition et la volonté de favoriser et de participer à l’émergence de formes d’expressions inédites et plurielles, propices à une culture en mouvement. Bus 2/14/15/29/58/88 (Bellecour), Métro A/D (Bellecour), Parking Antonin Poncet, Bellecour, Vélo’v Bellecour Saint-Exupéry, Antonin Poncet

Pour cette édition 2026, nous vous invitons à découvrir nos jardins, en visite libre pendant les horaires d’ouverture du centre d’art, ou lors de temps dédiés.

©FondationBullukian