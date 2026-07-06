Découvrez les métiers de l’Élysée La Maison Élysée Paris

Informations pratiques

Au programme :

Mardi 7 juillet (de 14h à 18h) : Les archives.

Plongez dans l’histoire des relations franco-coréennes avec une exposition spéciale célébrant les 140 ans de diplomatie entre la France et la Corée. Depuis l’établissement des premiers liens officiels en 1886, les deux pays ont développé des collaborations uniques, marquées par des échanges culturels, scientifiques et économiques fascinants.

Mercredi 8 juillet : Les fleuristes de l’Élysée.

Découvrez l’art floral français à travers les compositions uniques créées par les fleuristes de la Maison Élysée. Inspirées par les événements qui rythment la vie du palais, ces créations florales sont un véritable hommage à l’élégance et à la tradition.

Jeudi 9 juillet : Le haut patronage et les prix.

Plongez dans les coulisses du service de la correspondance et découvrez le processus d’instruction des demandes de marques d’intérêt du Président de la République. Apprenez-en plus sur le haut patronage, une distinction purement honorifique mentionnée pour la première fois sous la IIIe République, et sur les prix, matérialisés par des objets d’art de la Manufacture nationale de Sèvres ou des médailles des ateliers d’art de la Monnaie de Paris.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience unique et de mieux comprendre le fonctionnement de la Présidence de la République. Rendez-vous à l’Élysée pour des moments inoubliables !

Du mardi 7 juillet au jeudi 9 juillet, venez à la rencontre des agents qui œuvrent au service de la Présidence de la République. Une occasion unique de découvrir les coulisses de l’Élysée et de participer à des rencontres enrichissantes.

Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Maison Élysée 88, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.elysee.fr/maison-elysee/2026/07/02/rencontrez-les-agents-de-la-presidence maison@elysee.fr https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/ https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/



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