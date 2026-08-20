Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…

Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.

Boutique Famille Mary La Rochelle 23 rue du Temple 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découverte des produits de la ruche