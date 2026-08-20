Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Paris 17, Paris

Informations pratiques

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 11 octobre Boutique Famille Mary Paris 17 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…

Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.

Boutique Famille Mary Paris 17 44 rue de Levis 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

Découverte des produits de la ruche