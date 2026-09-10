Découvrez les secrets du centre historique de Charleville, Place Ducale, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Découvrez les secrets du centre historique de Charleville Samedi 19 septembre, 14h30 Place Ducale Ardennes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cité princière et commerciale au rayon nement régional, Charleville est née de la volonté d’un seul homme : Charles de Gonzague. Elle est l’exemple-même des villes nouvelles créées à cette époque, mais elle est surtout la seule qui ait connu une telle prospérité.

Départ à la Fontaine place Ducale.

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©Ville de Charleville-Mézières