Découvrez les secrets du jardin du musée d’art moderne de Troyes, par le chant !, Musée d’Art moderne de Troyes – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Découvrez les secrets du jardin du musée d’art moderne de Troyes, par le chant ! Samedi 6 juin, 10h00 Musée d’Art moderne de Troyes – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Gratuit pour tous, limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Laure-Emmanuelle Dauvergne, chef de choeur et musicienne vous fera découvrir le jardin par vos sens (thème des rdv aux jardins de cette année) et vos émotions… en particulier par le chant et les sons. La visite est ouverte à tous, gratuite, sur inscription auprès de la MACA, sans nécessité d’expérience dans le chant ou la chorale. Nombre de places limité.

Musée d’Art moderne de Troyes – collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 place Saint Pierre 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 76 26 81 https://musees-troyes.com/a-propos-musee-dart-moderne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@ma-ca.org »}] Après d’importants travaux de rénovation, le musée d’art moderne de Troyes a entièrement rouvert ses portes en 2024. C’est l’occasion de venir (re)découvrir ce joyau culturel né de la donation d’un couple de collectionneurs, Pierre et Denise Lévy. Entre les murs de l’ancien palais épiscopal se noue un dialogue entre modernité des œuvres et écrin patrimonial d’exception.

Le musée d’Art moderne est né de la donation de près de 2000 œuvres à l’État en 1976 par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens et collectionneurs.

Situé dans l’ancien palais épiscopal, le musée est inauguré en 1982 par François Mitterrand, président de la République, Jack Lang, ministre de la Culture et Robert Galley, député-maire de Troyes.

Les collections reflètent l’amour du couple Lévy pour l’art moderne de la seconde moitié du 19e à la première moitié du 20e siècle. Elles illustrent une histoire de l’art français fondée sur la figuration et sur la question d’une modernité s’inscrivant dans la lignée de la tradition classique.

Les grands axes en sont le réalisme (Courbet, Daumier), le fauvisme (Derain, Braque, Friesz), le cubisme (Gris, Metzinger), la Première École de Paris (Soutine, Modigliani), l’art de l’Entre-deux-guerres (Dufresne, La Fresnaye), des personnalités singulières (Buffet, Balthus), la Seconde École de Paris (De Staël, Bissière) ainsi que les œuvres des deux artistes majeurs de la collection : le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, tous deux proches amis des Lévy.

Outre les peintures, dessins et sculptures, le musée compte aussi une collection d’art africain et océanien, montrant le dialogue entre ces arts et les artistes occidentaux au XXe siècle.

Laure-Emmanuelle Dauvergne, chef de choeur et musicienne vous fera découvrir le jardin par vos sens (thème des rdv aux jardins de cette année) et vos émotions… en particulier par le chant et les La à…

©Musée d’art moderne de Troyes