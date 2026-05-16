Découvrez les trésors des archives municipales, Archives municipales, Rouffach

Informations pratiques

Découvrez les trésors des archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’archiviste présentera aux visiteurs le service d’archives, ainsi que quelques uns des documents les plus précieux conservés aux Archives de la Ville de Rouffach, dont le Liber Vitae, un obituaire du XIVe siècle entièrement en parchemin.

Archives municipales 11 Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/culture-sport-loisir/les-archives-municipales Établis à Rouffach vers 1250, les franciscains entreprirent la construction de leur église vers 1280 ; elle était achevée vers 1300. Au début du XIVe siècle construction des bâtiments conventuels, ainsi que du cloître aux frais du frère Boldelin, inhumé à Rouffach en 1311.

En 1791 le couvent fut fermé et vendu à des particuliers ; les bâtiments servirent de caserne, d’hôpital militaire, de prison, d’atelier de tissage. En 1813 l’église devint une chapelle annexe de l’église paroissiale. Une aile des bâtiments conventuels fut détruite dans un incendie en 1848 et l’aile sur la rue fut transformée en tribunal cantonal en 1870, supprimé en 1970. Le fonds des archives municipales y a été transféré en 2003. Parking.

L’archiviste présentera aux visiteurs le service d’archives ainsi que quelques-uns des documents les plus précieux conservés aux Archives de la Ville de Rouffach, dont le _Liber Vitae,_ un obituaire…

©Ville de Rouffach