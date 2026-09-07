Découvrez l’histoire de la Ferme Montsouris et sa nouvelle vie culturelle, Ferme Montsouris, Paris

Informations pratiques

Découvrez l’histoire de la Ferme Montsouris et sa nouvelle vie culturelle Dimanche 20 septembre, 16h00 Ferme Montsouris Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un lieu historique devenu lieu de création

Découvrez l’histoire de la Ferme Montsouris et sa nouvelle vie culturelle à travers des propositions de cirque et de magie présentées par SHAM Spectacles.

Au programme :

Le public pourra découvrir l’histoire de cette ancienne ferme parisienne sauvegardée et restaurée, aujourd’hui devenue un établissement culturel dédié à la création artistique, au cirque, à la magie et à la médiation culturelle.

De 16h à 19h, des propositions artistiques courtes seront présentées toutes les 20 minutes, avec des numéros d’aérien, d’équilibrisme et de jonglage.

Une manière de découvrir la nouvelle vocation de la Ferme Montsouris et de voir comment un lieu patrimonial peut retrouver une nouvelle vie à travers le spectacle vivant.

Ferme Montsouris 17 Villa Saint-Jacques 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 07 49 53 79 11 https://shamspectacles.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-ferme-montsouris/ Avant d’être un lieu culturel, la Ferme Montsouris a connu plusieurs vies.

Au XIXᵉ siècle, elle faisait partie des nombreuses fermes urbaines parisiennes qui permettaient de produire du lait au plus près des habitants. De cet ensemble agricole subsiste aujourd’hui principalement l’ancienne grange-étable et son fenil, rare témoignage du patrimoine rural parisien.

À partir des années 2000, différents projets immobiliers menacent le site. Habitants, associations et défenseurs du patrimoine se mobilisent pour préserver la Ferme Montsouris ainsi que la carrière du chemin de Port-Mahon située sous une partie du site.

En 2013, la Ville de Paris acquiert la parcelle comprenant la grange-étable afin d’assurer sa sauvegarde.

Restaurer pour transmettre

En 2016, dans le cadre du budget participatif, les Parisiennes et les Parisiens choisissent de donner une nouvelle vie à la Ferme Montsouris en la transformant en lieu culturel et citoyen.

La restauration, achevée en 2021, préserve le volume et les caractéristiques de l’ancienne grange tout en les adaptant à de nouveaux usages. Elle s’inscrit également dans une démarche environnementale, avec notamment l’utilisation de matériaux biosourcés et de réemploi.

La hauteur et les volumes du bâtiment offrent aujourd’hui un espace particulièrement adapté à la création artistique et aux disciplines circassiennes.

Un lieu historique devenu lieu de création

©SHAM Spectacles