Découvrez lors d’un circuit les lieux oubliés d’Isle-Aumont, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Découvrez lors d’un circuit les lieux oubliés d’Isle-Aumont 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les lieux oubliés d’Isle-Aumont lors d’une visite insolite ! Le mur d’enceinte de l’ancien château, la ruelle aux Dîmes, l’ancien lavoir, les anciennes postes, l’ancien presbytère ou encore la première mairie et bien d’autres places fortes qui ont construit l’histoire de la commune !

RDV devant l’église pour le début de la visite.

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84 [{« type »: « email », « value »: « patrimoinedaumont@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 79 37 84 »}]

Venez découvrir les lieux oubliés d’Isle-Aumont lors d’une visite insolite ! Le mur d’enceinte de l’ancien château, la ruelle aux Dîmes, l’ancien lavoir, les anciennes postes, l’ancien presbytère ou…

© S. Jacotin