Venez découvrir le patrimoine des Sapeurs-Pompiers du village, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Isle-Aumont
Informations pratiques
Venez découvrir le patrimoine des Sapeurs-Pompiers du village 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez une exposition dédiée à l’histoire des pompiers du village, avec des photographies d’époque et du matériel ancien présentés au public.
Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84
Découvrez une exposition dédiée à l’histoire des pompiers du village, avec des photographies d’époque et du matériel ancien présentés au public.
© S. Jacotin
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