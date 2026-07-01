Venez découvrir le patrimoine des Sapeurs-Pompiers du village, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Venez découvrir le patrimoine des Sapeurs-Pompiers du village 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition dédiée à l’histoire des pompiers du village, avec des photographies d’époque et du matériel ancien présentés au public.

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84

Découvrez une exposition dédiée à l’histoire des pompiers du village, avec des photographies d’époque et du matériel ancien présentés au public.

© S. Jacotin