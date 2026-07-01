Venez découvrir l’église d’Isle-Aumont et ses trois sanctuaires, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Venez découvrir l’église d’Isle-Aumont et ses trois sanctuaires 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez, lors d’une visite commentée, l’église Saint-Pierre aux trois sanctuaires qui conserve huit sacorphages de l’époque mérovingienne et le site remarquable de la Butte d’Isle-Aumont.

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84

Explorez, lors d’une visite commentée l’église Saint-Pierre aux trois sanctuaires qui conserve huit sacorphages de l’époque mérovingienne et le site remarquable de la Butte d’Isle-Aumont.

© S. Jacotin