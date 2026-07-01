Venez visiter une église abritant huit sarcophages mérovingiens, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Venez visiter une église abritant huit sarcophages mérovingiens 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’intérieur de l’église, découvrez du mobilier classé, ainsi que huit sarcophages mérovingiens.

La butte sur laquelle est construite l’église est historique et la datation de cette dernière s’étend du Xe au XIXe siècle !

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84

À l’intérieur de l’église, découvrez du mobilier classé, ainsi que huit sarcophages mérovingiens.

© S. Jacotin