Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors d’une exposition de photos, vous pourrez voir des détails de la statuaire et de l’architecture de cette église, classée au titre des monuments historiques.

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84

Lors de cette exposition photos, vous pourrez voir des détails de la statuaire et de l’architecture de cette église classée au titre des monuments historiques.

© S. Jacotin