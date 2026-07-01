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Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Isle-Aumont

Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France
Ville
10800 Isle-Aumont
Département
Aube

Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors d’une exposition de photos, vous pourrez voir des détails de la statuaire et de l’architecture de cette église, classée au titre des monuments historiques.

Église Saint-Pierre Rue du Chatel, 10800 Isle-Aumont, France Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est 06 09 79 37 84
Lors de cette exposition photos, vous pourrez voir des détails de la statuaire et de l’architecture de cette église classée au titre des monuments historiques.

© S. Jacotin

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