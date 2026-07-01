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AGENDA · La Porte du Der

Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire. La Porte du Der

jeudi 30 juillet 2026 · La Porte du Der

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Montier en Der
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Porte du Der

Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire.

Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Tout public
Laissez-vous guider à la découverte de Montier-en-Der et de son savoir-faire. Après une courte présentation de l’histoire de la ville, vous serez accueilli par baptiste pour vous présenter son métier de souffleur de verre, vous rejoindrez ensuite la brasserie Artisanale du Der   .

Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

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English :

L’événement Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire. La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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