Informations pratiques

La Porte du Der

Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire.

Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Laissez-vous guider à la découverte de Montier-en-Der et de son savoir-faire. Après une courte présentation de l’histoire de la ville, vous serez accueilli par baptiste pour vous présenter son métier de souffleur de verre, vous rejoindrez ensuite la brasserie Artisanale du Der .

Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English :

L’événement Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire. La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne