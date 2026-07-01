Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire. La Porte du Der
jeudi 30 juillet 2026 · La Porte du Der
Informations pratiques
La Porte du Der
Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire.
Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Tout public
Laissez-vous guider à la découverte de Montier-en-Der et de son savoir-faire. Après une courte présentation de l’histoire de la ville, vous serez accueilli par baptiste pour vous présenter son métier de souffleur de verre, vous rejoindrez ensuite la brasserie Artisanale du Der .
Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English :
L’événement Découvrez Montier-en-Der et ses savoir-faire. La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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