Courses hippiques Tout trop La Porte du Der
Courses hippiques Tout trop La Porte du Der dimanche 9 août 2026.
Courses hippiques Tout trop
HIPPODROME DE LA CROUEE La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Tout public
L’hippodrome de Montier en Der, créé en 1849, situé à quelques kilomètres du lac du Der, est devenu un site incontournable pour les passionnés de chevaux et d’animations diverses.
Venir à Montier en Der pour assister aux courses hippiques est un véritable moment de plaisir ! .
HIPPODROME DE LA CROUEE La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 60 18 courses-hippiques@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Courses hippiques Tout trop La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne