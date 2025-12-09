Escapades Montier-en-Der et son savoir-faire La Porte du Der
Tout public
Laissez-vous guider à la découverte de Montier-en-Der et de son savoir-faire. Après une courte présentation de l’histoire de la ville, vous serez accueilli par baptiste pour vous présenter son métier de souffleur de verre, vous rejoindrez ensuite la brasserie Artisanale du Der pour une visite conviviale de la Brasserie par l’équipe ! Sur réservation uniquement. .
