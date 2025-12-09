Escapades Montier-en-Der et son savoir-faire La Porte du Der

Escapades Montier-en-Der et son savoir-faire

Bureau d’informations touristiques de Montier-en-Der La Porte du Der Haute-Marne

Laissez-vous guider à la découverte de Montier-en-Der et de son savoir-faire. Après une courte présentation de l’histoire de la ville, vous serez accueilli par baptiste pour vous présenter son métier de souffleur de verre, vous rejoindrez ensuite la brasserie Artisanale du Der pour une visite conviviale de la Brasserie par l’équipe ! Sur réservation uniquement. .

