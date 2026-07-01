Découvrez un domaine du XVIIIe siècle, Château de Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres

Informations pratiques

Découvrez un domaine du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Saint-Parres Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partagez un moment unique en découvrant les extérieurs du Château de Saint-Parres, ainsi que ses différentes dépendances. La visite est guidée par les propriétaires, pour découvrir l’histoire de ce château, existant depuis l’an mil sur une motte féodale.

Visites toutes les 30 minutes.

Château de Saint-Parres Allée du château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est 06 08 31 83 68 Le domaine de Saint-Parres-aux-Tertres est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle dans un parc aménagé au XIXe siècle. Il est accessible, depuis le village, par une grande allée de 80 marronniers et comprenant : une maison de maître, une ferme avec cour, une grange, un bâtiment avec four à pain et un pigeonnier. Cette dernière dépendance est transformée en 1900 en habitation secondaire.

Partagez un moment unique en découvrant les extérieurs du Château de Saint-Parres, ainsi que ses différentes dépendances. La visite est guidée par les propriétaires, pour découvrir l’histoire de ce …

© M. Nicolas – Troyes Champagne Métropole