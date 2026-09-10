Découvrez un musée d’Art sacré unique en son genre en Ariège, Église Saint-Pierre, Galey

Informations pratiques

Découvrez un musée d’Art sacré unique en son genre en Ariège 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans la seconde moitié du XXe siècle, Galey ne comptant plus de prêtre, les objets et les vêtements liturgiques furent conservés dans la sacristie de l’église.

Avec l’accord des services du patrimoine, un musée d’art sacré a été aménagé dans une salle attenante à l’église Saint-Pierre afin de présenter ces collections au public. Il a ouvert ses portes au printemps 2009.

Le musée rassemble de nombreux objets autrefois utilisés pour le culte, dont une grande partie est aujourd’hui classée ou inscrite au titre des monuments historiques. La visite guidée, complétée par des panneaux explicatifs, permet d’en comprendre l’usage et la signification.

Unique en son genre en Ariège, ce musée offre un témoignage précieux sur l’histoire religieuse et patrimoniale du village.

Église Saint-Pierre Route d’Escarchein, 09800 Galey, France Galey 09800 Ariège Occitanie https://galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine Église d’époque romane (angle sud-ouest), agrandie vers l’est aux XVe-XVIe siècles. Doublement de la nef à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. De St Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey.

Dans la deuxième moitié du XXème siècle il n’y eu plus de prêtre à Galey. Les objets et les vêtements du culte dormirent dans la sacristie de l’église.

© Galey Patrimoine P.Sanchez