Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Galey

Informations pratiques

Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Parmi les éléments remarquables de l’église, vous pourrez admirer, dans la nef du XIIe siècle agrandie au XVe siècle, un maître-autel en bois polychrome et doré datant du XVIIIe siècle. Il est orné de trois tableaux représentant saint Pierre, saint Paul et la Crucifixion.

Vous découvrirez également une fresque du XVe siècle figurant le Christ en majesté entouré d’anges musiciens. Mise au jour en 2013, elle est actuellement en attente de restauration.

Dans la nef du XVIIIe siècle se trouvent un autel et un retable dédiés à saint Sébastien, restaurés en 2011, ainsi que les fonts baptismaux et un remarquable confessionnal du XVIIIe siècle.

Entre les deux nefs, observez la voûte en anse de panier, un élément architectural singulier par sa portée entre deux piliers.

Enfin, le mécanisme de l’horloge du clocher, datant de 1780 et toujours en état de fonctionnement, est présenté sous la tribune. Son fonctionnement pourra être expliqué sur demande.

Église Saint-Pierre Route d’Escarchein, 09800 Galey, France Galey 09800 Ariège Occitanie https://galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine Église d’époque romane (angle sud-ouest), agrandie vers l’est aux XVe-XVIe siècles. Doublement de la nef à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. De St Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey.

Parmi les éléments remarquables, vous pourrez admirer dans la nef du XIIe siècle, agrandie au XVe siècle :

© Galey Patrimoine P. Sanchez