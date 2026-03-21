Découvrez une authentique maison mosellane du XVIIème siècle, La maison Güth, Hoste

Informations pratiques

Découvrez une authentique maison mosellane du XVIIème siècle 19 et 20 septembre La maison Güth Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter une authentique maison paysanne du XVIIème siècle et découvrir comment nos ancêtres vivaient à la campagne.

« L’inspiration naît là où la mémoire est précieusement préservée. » Lorsque le patrimoine devient source d’inspiration, les murs racontent une histoire et les artistes en révèlent les couleurs. La Maison Güth s’est ainsi transformée en atelier, puis en modèle, avant de devenir l’écrin de créations. Des œuvres, nées de la rencontre entre l’Art et le Patrimoine seront présentées. Ces œuvres et d’autres créations que vous découvrirez, ont été réalisées par Irina Hoerner et ses fidèles élèves de l’Académie Plastica Naboria.

La maison Güth 12 rue Saint-Jean 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est 0771601323 https://www.lamaisongueth.eu Une exposition de Pastels à la Maison Gûth réalisés par le groupe de pastellistes de Plastica Naboria et leur professeure Irina Hoerner.

Venez visiter cette authentique maison paysanne du XVIIème siècle et découvrir comment nos ancêtres vivaient à la campagne.

©Fabienne Linet – Connexion tourisme Freyming-Merlebach