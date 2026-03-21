Plantes et légendes, les secrets des plantes sauvages, Hoste – foyer communal, Hoste

Informations pratiques

Plantes et légendes, les secrets des plantes sauvages Samedi 19 septembre, 09h30 Hoste – foyer communal Moselle

Tarif : 25 €/adulte (offre duo 45€) – 5 €/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Et si les plantes savaient raconter des histoires… mais pas toujours la vérité ? Nous vous proposons une sortie originale entre découverte botanique, récits et jeu d’enquête. Au fil de la balade, nous vous présenterons différentes plantes sauvages, tandis que des histoires vraies, légendes ou inventions vous seront racontées autour d’elles. Votre mission : démêler le vrai du faux en notant vos hypothèses sur une plaquette d’enquête. À la fin de la sortie, nous levons le voile sur les réponses… entre savoirs, mythes et imaginaires. Un format ludique, sensoriel et participatif pour voir la nature autrement. Atelier co-animé écriture & plantes sauvages – La Plume des Lacs & Envie de Bon

Tarif : 25 €/adulte (offre duo 45€) – 5 €/enfant.

Hoste – foyer communal rue du Bourg 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est 0387905353 [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourismefreyming-merlebach.fr/decouvrir/decouvertes-du-moment/F844001593_les-secrets-des-plantes-sauvages-hoste/ »}] Foyer, salle des fêtes parkings

Et si les plantes savaient raconter des histoires… mais pas toujours la vérité ? Nous vous proposons une sortie originale entre découverte botanique, récits et jeu d’enquête. Au fil de la balade, que…

©Géraldine Tomasino